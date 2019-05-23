Бокс. Состав "Украинских львиц" на матчевую встречу с командой Беларуси

25 мая в Виннице в 19.00 в спортивном клубе “Нокаут” женская сборная команда Украины “Украинские львицы” встретится со сборной Беларуси “Белые Рыси”. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.
Главный тренер команды "Украинские львицы" Владимир Богатыренко считает, что матч с белорусками получится символичным, поскольку является этапом подготовки к Европейским играм, которые состоятся в Минске.
“Украинских львиц” будут представлять:
весовая категория 48 кг – Юлия Демьяненко,
весовая категория 51 кг – Татьяна Коб,
весовая категория 54 кг – Светлана Василевская,
весовая категория 57 кг – Снежана Холодкова,
весовая категория 64 кг – Анна Охрей,
весовая категория 69 кг – Анна Лысенко,
весовая категория 75 кг – Татьяна Петрович.
Кроме бескомпромиссных поединков с участием сильнейших боксерок Украины на арене винницкого СК “Нокаут”, зрители станут свидетелями выступлений украинских исполнителей, хитмейкеров Ivan Navi и Мята.
В первом матче Лиги женского бокса, состоявшемся в марте, “Украинские львицы” победили сборную Польши со счетом 5:2.