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Бокс. Состав "Украинских львиц" на матчевую встречу с командой Беларуси

Бокс. Состав "Украинских львиц" на матчевую встречу с командой Беларуси
22:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Определился состав женской сборной команды Украины “Украинские львицы” в очередной матчевой встрече в рамках Лиги женского бокса, которая уже в ближайшую субботу пройдет в Виннице.

25 мая в Виннице в 19.00 в спортивном клубе “Нокаут” женская сборная команда Украины “Украинские львицы” встретится со сборной Беларуси “Белые Рыси”. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Главный тренер команды "Украинские львицы" Владимир Богатыренко считает, что матч с белорусками получится символичным, поскольку является этапом подготовки к Европейским играм, которые состоятся в Минске.

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“Украинских львиц” будут представлять:

весовая категория 48 кг – Юлия Демьяненко,

весовая категория 51 кг – Татьяна Коб,

весовая категория 54 кг – Светлана Василевская,

весовая категория 57 кг – Снежана Холодкова,

весовая категория 64 кг – Анна Охрей,

весовая категория 69 кг – Анна Лысенко,

весовая категория 75 кг – Татьяна Петрович.

Кроме бескомпромиссных поединков с участием сильнейших боксерок Украины на арене винницкого СК “Нокаут”, зрители станут свидетелями выступлений украинских исполнителей, хитмейкеров Ivan Navi и Мята.

В первом матче Лиги женского бокса, состоявшемся в марте, “Украинские львицы” победили сборную Польши со счетом 5:2.

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Бокс, Новости бокса, Украинские львицы, Белые Рыси.
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