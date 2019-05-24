Ковнацки перед боем с Уайлдером сразится с Арреолой

Новости спорта: Встреча Адама Ковнацки с Крисом Арреолой запланирована в Нью-Йорке.

Перспективный польский супертяжеловес Адам Ковнацки (19-0, 15 КО) в следующем поединке встретиться с трехкратным претендентом на чемпионский титул американцем Крисом Арреолой (38-5-1, 33 КО).

Бой Адама Ковнацки с Крисом Арреолой состоится 3 августа в Нью-Йорке и станет главным боем запланированного шоу. В рамках этого же вечера бокса состоится поединок американского полутяжеловеса Маркуса Брауна с канадцем Жаном Паскалем.

В последнем поединке Ковнацки одержал победу на Вашингтоном. По слухам, этой зимой или следующей весной Адам Ковнацки может провести бой за чемпионский титул с Деонтеем Уайлдером.