Уайлдер - о предстоящем бое против Джошуа

Новости спорта: Деонтей Уайлдер поделился мнением о возможном поединке с чемпионом мира по версиям IBF, WBA Super, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился мнением о возможном поединке с чемпионом мира по версиям IBF, WBA Super, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Можно сравнивать нас сколько угодно, но когда мы оказываемся на ринге, никто не знает, что будет дальше. Я не могу сказать, что вырубил бы Джошуа, но и нельзя сказать, что он бы меня нокаутировал. Когда придёт время боя, будет видно. Посмотрим, что получится», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Напомним, о возможном поединке Уайлдера и Джошуа говорят уже на протяжении нескольких лет. Теме не менее, пока сторонам так и не удалось договориться об условиях боя.

Очередной поединок Джошуа проведёт 1 июня. Его соперником станет Энди Руис-младший. Что касается Уайлдера, то он 18 мая нокаутировал Доминика Бризила.