Майк Тайсон решил вложить деньги в киберспорт

Новости спорта: Легендарный боксер инвестировал в организацию Fade 2 Karma.

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон решил вложить деньги в киберспортивную организацию Fade 2 Karma.

Как сообщает ESPN, средства Тайсона пойдут на создание площадки для стримеров, которое построят в городе Эль Сегундо (Калифорния США). Отметим, что в этом городе вскоре откроется Ранчо Тайсона.

Также планируется постройка сцены для турниров, организация студии по производству контента, стримерские комнаты.

Напомним, что 22 мая Тайсон на трансляции Алли Alliestrasza Грейса сыграл в Hearthstone.

Fade 2 Karma существует с июля 2015 года. В организации выступает больше 20 игроков.