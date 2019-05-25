Ригондо и Сеха определят официального претендента на пояс WBC

Новости спорта: Бывший чемпион мира во втором наилегчайшем весе Гильермо Ригондо находится в шаге от титульного боя.

Руководство WBC санкционировало отборочный поединок между кубинцем и мексиканским боксёром Хулио Сехой. Победитель встречи станет официальным претендентом на пояс по версии WBC во втором наилегчайшем дивизионе, сообщает Boxingtalk. Этой регалией на сегодняшний день владеет 28-летний небитый Рэй Варгас (33-0, 22 КО).

Встреча Ригондо — Сеха должна состояться 23 июня на вечере бокса в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Боксёры выступят в андеркарде противостояния Тони Харрисона с Джермеллом Чарло.

Бой с Сехой станет лишь вторым для Ригондо с момента тяжёлого поражения от чемпиона мира в лёгком весе Василия Ломаченко.