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Ригондо и Сеха определят официального претендента на пояс WBC

Ригондо и Сеха определят официального претендента на пояс WBC
07:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион мира во втором наилегчайшем весе Гильермо Ригондо находится в шаге от титульного боя.

Руководство WBC санкционировало отборочный поединок между кубинцем и мексиканским боксёром Хулио Сехой. Победитель встречи станет официальным претендентом на пояс по версии WBC во втором наилегчайшем дивизионе, сообщает Boxingtalk. Этой регалией на сегодняшний день владеет 28-летний небитый Рэй Варгас (33-0, 22 КО).

Встреча Ригондо — Сеха должна состояться 23 июня на вечере бокса в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Боксёры выступят в андеркарде противостояния Тони Харрисона с Джермеллом Чарло.

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Бой с Сехой станет лишь вторым для Ригондо с момента тяжёлого поражения от чемпиона мира в лёгком весе Василия Ломаченко.

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Бокс, Новости бокса, Гильермо Ригондо, Хулио Сеха.
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