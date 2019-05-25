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Роуч: Мы с Пакьяо уничтожим Турмана

Роуч: Мы с Пакьяо уничтожим Турмана
04:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Фредди Роуч прокомментировал следующий бой Мэнни Пакьяо.

Легендарный Фредди Роуч, один из тренеров чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, поделился ожиданиями от встречи подопечного с полноценным чемпионом мира по этой же версии Китом Турманом. По словам специалиста, возрастной филиппинец добудет над американцем уверенную победу.

"Мы уничтожим Турмана. У Кита неплохой стиль, но его нельзя назвать идеальным. У него плотный удар, он неплохо двигается, но совладает ли он с навыками Пакьяо? Я так не думаю. У Мэнни значительное преимущество в скорости. Он быстрее как в работе рук, так и на ногах. Посмотрим, как сложится поединок", — приводит слова Роуча BoxingScene.

Пакьяо нацелен на реванш с Мейвезером

Встреча Кита Турмана с Мэнни Пакьяо состоится 20 июля в Лас-Вегасе.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Кит Турман.
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