Сиренко: Мы будем постепенно подбираться к вершинам

Новости спорта: Владислав Сиренко рассказал о следующем своем поединке, поддержке в ЮАР и карьерных планах.

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (11-0, 10 КО) пока преимущественно развивает свою карьеру в ЮАР, но о его перспективе говорят не только два завоеванных пояса или имя тренера Джеймса Али Башира. В прошлом году он подписал контракт с немецкой промоутерской компанией и готовиться к завоеванию Европы, а затем и мира.

В интервью iSport.ua Владислав Сиренко рассказал, когда вернется на ринг, о планируемом повышении уровня оппозиции, поделился впечатлениями о работе в лагерях Александра Усика и Александра Поветкина, а также сравнил занятия боксом и хоккеем.

- Владислав, когда ожидается Ваше возвращение на ринг?

- Следующий бой пройдет 23 июня в ЮАР. Подготовку буду проходить там. Сейчас мы на финальной стадии утверждения соперника, но скорее всего это будет местный парень.

- Это будет рейтинговый бой или защита титула?

- Это будет рейтинговый бой, соперник не будет серьезным, а вот на октябрьский бой и поединки в следующем году планируем усложнять оппозицию, потому что я должен набираться опыта. В будущем меня ждут "титаны" и до встречи с ними мне необходим опыт.

- Почему вновь бой в ЮАР? После подписания контракта с немецкой компанией подумалось, что дальше будет только Европа.

- Там все меня любят и все ждут, поэтому я туда и еду. Мне постоянно присылают сообщения с вопросами "когда ты приедешь?". Поэтому считаю, почему бы не отбоксировать в ЮАР. Мне не важно какая арена – главное результат.

Я готов ездить по всему миру. Это моя популяризация. В ЮАР я буду реже выступать. Если все хорошо, то в октябре планируется бой в Европе.

Почему вообще изначально выбран этот вектор развития карьеры?

- Так сложились обстоятельства. В начале карьере выбора особо не было, мы действовали больше по обстоятельствам. Так сложилась судьба.

- Не было ли желания еще побоксировать на любительском уровне. Попробовать отобраться на Олимпиаду?

- Никогда не сожалею о том, что делаю. Всему свое время. В моей карьере так сложилось, что изначально я тренировался с тренером, который тренировал профессионалов. А боксер-профессионал больше мечтает о титулах. Я мечтал всегда выиграть какой-то пояс. Пояса – это всегда классно, это трофеи. Я всегда рад биться за пояса. Надеюсь, в будущем у меня будут более значимые награды.

- Сейчас у Вас два пояса – WBF и German International Heavyweight. Планируете оба удерживать и может от какого-то откажитесь?

- Я думаю, что WBF уже должны отобрать у меня пояс, потому что я давно его не защищаю. Для меня сам выигрыш пояса стал случайностью – я не должен был за него драться. В наших планах нет желания его защищать – мы хотим завоевывать другие, более престижные, пояса. Титул чемпионат Германии, возможно, как-то защищу. Пока мне никто ничего не говорит.

- Последний бой был в немецком Карлсруэ. Я так понимаю, что есть и дальше планы биться в Германии. Не сравнивают ли там Вас с братьями Кличко?

- Еще рано об этом говорить, я не такой известный, как Кличко. Меня там особо еще никто не знает. Но я буду счастлив, если меня будут сравнивать с братьями Кличко. Владимир и Виталий – отличные боксеры, которые прославляли нашу страну.

- Какие ближайшие планы? Если ли в них попадание в топ-рейтинги мировых организаций? Если да, то когда?

- Ставить временные рамки не хотелось бы. Ты никогда не знаешь, когда выпадет такая возможность. Могут позвонить завтра, предложить бой, который превознесет меня в рейтингах. Я стараюсь держать себя в тонусе и быть готовим к сюрпризам.

Мне всего 24 года. Для супертяжелого веса это еще мало. Не хочется оступиться, сломать все, что строиться таким трудом. Мы будем постепенно подбираться к вершинам, рассудительно подходить ко всем боям. Мне хочется более серьезной оппозиции, но поверьте мне – это не так просто найти лучшую оппозицию.

- С начала карьеры Вы работаете с тренером Джеймсом Али Баширом. Какие у Вас сложились отношения?

- У нас замечательные отношения, я очень доволен работой с ним. С первую очередь он хороший человек, но и как у тренера у него очень хороший опыт, который для меня очень важен, как для молодого бойца. То, что он не последнее имя в боксе, также придает мотивации. Если он верит в меня, то почему бы мне не подтвердить его слова.

Башир помог мне морально поверить в себя и стать тем боксером, которым я на сегодня являюсь. Я бы хотел видеть его рядом со мной всегда, не важно, как повернется моя карьера. Возможно, мне придется сотрудничать с другим тренером, но Башира я всегда буду рад видеть. В любой ситуации.

- Если среди соперников у Вас громких имен еще не было, то спарринговать приходилось с топами. Расскажите о лагерях Александра Усика и Александра Поветкина, насколько тяжело было туда попасть?

- Сейчас в супертяжелом весе не очень много боксеров, поэтому найти спарринги не сложно. Главное, чтобы у тебя были люди, которые могут преподнести тебя туда, куда ты потом поедешь в лагерь.

Усик и Поветкин - боксеры из СНГ, поэтому лагеря были похожими. Все правильно, есть дисциплина, порядок во всем. Лагеря в США более хаотичны, там боксеры позволяют себе вещи, которые мы себе позволить не можем – уехать "потусоваться", например.

- В этом году много говорили о возможном бое Усика с Поветкиным. У Вас была возможность на себе почувствовать их умения. Кому бы отдали преимущество?

- Я бы дал больше шансов Александру Усику, потому что его стиль ведения боя дает ему больше шансов для победы. Плюс Усик сейчас на волне, а Поветкин – на закате. Но это не будет простой бой для украинца. Поветкин – не простой боец, он не станет "сладенькой булочкой" ни для кого из соперников. У него хороший удар от природы и если он попадет по Усику, то украинцу будет непросто. С другой стороны, мы все знаем, как Усик делает так, что по нему невозможно попасть. Поэтому, больше шансов даю Усику.

- Назовите свою топ-5 боксеров супертяжелого веса.

- Первым бы я поставил Энтони Джошуа, вторым – Деонтея Уайлдера, потом Диллиана Уайта, Тайсона Фьюри и пятым – кого-то из молодых проспектов. Усик? Он для меня еще в крузервейте, вот когда перейдет в супертяжелый вес, можно будет поставить на пятое место.

- Вы посетили тренировку детско-юношеской команды хоккейного клуба Сокол и подарили им свои футболки. Почему такое внимание к юным хоккеистам?

- Ребята выиграли чемпионат города, поэтому решили сделать небольшой презент и подарили футболки. Также хотели привлечь внимание к детскому спорту, который требует финансовых вложений. Дети – наше будущее и они будут вскоре прославлять нашу страну. Ну а еще у меня брат играет в хоккей.

- Если сравнить бокс и хоккей, что каким из видов спорта заниматься дороже?

- Если сравнить с боксом, то хоккей намного дороже, потому что там больше экипировки, а поскольку дети растут, то все необходимо обновлять. Плюс нужно оплачивать поездки на соревнования. Поэтому и хотелось бы привлечь внимание потенциальных спонсоров.