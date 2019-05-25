"По стопам Ломаченко": Top Rank подписала двукратного олимпийского чемпиона

Новости спорта: Двукратный олимпийский чемпион 25-летний кубинец Робейси Рамирес перешел в профессиональный бокс и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.

Робейси Рамирес стал олимпийским чемпионом Лондона в возрасте 18 лет в весовой категории до 52 кг, а затем повторил свой успех в Рио-де-Жанейро в 2016 году в весе до 56 кг. В июле прошлого года Рамирес покинул расположение сборной команды страны во время тренировочных сборов в Мексике и отбыл в неизвестном направлении, что кубинские спортивные чиновники назвали предательством команды.

Глава Top Rank Боб Арум сообщил, что Рамирес будет выступать в полулегком весе, и он возлагает на него такие же большие надежды, как на другого двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко, который начал свою профессиональную карьеру с Top Rank в 2013 году.

«Это большой подарок — подписать двукратного олимпийского чемпиона Робейси Рамиреса, — сказал Арум. — Последний двукратный олимпийский чемпион, которого мы подписали из любителей, Василий Ломаченко стал большой звездой. Мы ожидаем того же от Робейси. Он действительно очень большой талант, и у него есть все, чтобы в самое ближайшее время подняться на вершину полулегкого веса».