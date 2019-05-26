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Боб Арум уверен, что сможет организовать супербой Кроуфорд - Спенс

Боб Арум уверен, что сможет организовать супербой Кроуфорд - Спенс
02:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Промоутер Боб Арум уверен, что ему удастся организовать бой Кроуфорда и Спенса в 2019 году.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уверен, что ему удастся организовать поединок чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда и чемпиона мира по версии IBF Эррола Спенса уже в этом году.

«Теренс проведёт поединок в октябре или ноябре. Я всё ещё с оптимизмом смотрю на то, что нам удастся договориться о бое со Спенсом. Эррол — отличный боец, и этот бой хотят видеть зрители. Возможно, их встреча пройдёт в октябре. Но не исключено, что Теренс встретится также и с Келлом Бруком.

Он сказал, что может уложиться в лимит полусреднего веса. Как бы то ни было, надеюсь, что противостояние Кроуфорда и Спенса будет организовано уже к осени», — приводит слова Арума Boxingnews24.

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