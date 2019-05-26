Бокс: Педраса в 9-м раунде победил Лосаду

Новости спорта: Экс-соперник Ломаченко Хосе Педраса остановил Антонио Лосаду.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях пуэрториканец Хосе Педраса (26-2, 13 КО) успешно вернулся в ринг после поражения от украинца Василия Ломаченко, победив техническим нокаутом в девятом раунде мексиканца Антонио Лосаду (40-3-1, 34 КО).

Первые шесть раундов боя прошли в очень конкурентной борьбе, однако когда Лосада начал уставать, Педреса завладел преимуществом. Выиграв седьмой и восьмой раунды, в девятом Педраса прибавил оборотов, следствием чего стал нокдаун, в который он отправил своего оппонента.

Лосада поднялся, но после серии ударов без ответа в исполнении Педрасы рефери принял решение остановить избиение мексиканца и зафиксировал технический нокаут.