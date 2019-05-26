Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Валенcия завоевала Кубок Испании, обыграв Барселону
Валенcия завоевала Кубок Испании, обыграв Барселону
Золотая Евролига: Украина обыграла Словакию
Золотая Евролига: Украина обыграла Словакию
ЧМ-2019: расписание медальных матчей
ЧМ-2019: расписание медальных матчей
Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Страсбурге
Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Страсбурге

Хэйни эффектно нокаутировал Морана (Видео)

Хэйни эффектно нокаутировал Морана (Видео)
08:20 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Девину удалось защитить свои чемпионские титулы.

Американский легковес Девин Хэйни одержал убедительную победу над 26-летним мексиканцем Антонио Мораном в рамках вечера бокса в Оксон-Хилле (Мэриленд, США).

Хэйни защитил титулы интернационального чемпиона по версии WBC и интерконтинентального чемпиона по версии WBO, нокаутировав своего соперника в седьмом раунде.

Американец начал поединок вторым номером, не позволяя мексиканцу наносить по себе много ударов. В первых рануде Хэйни активно контратаковал, легко "прошивая" защиту Морана.

Но ближе к середине боя Девин перехватил инициативу. Как результат - уже в 5-м раунде Моран упал на канвас после точного удара Хэйни. Рефери уже открыл счет, но мекиканцу удалось подняться.

Почувствовав свое превосходство, американец начал и дальше атаковать. Бой завершился в седьмом раунде. Хэйни поймал соперника возле канатов и отправил того в нокаут мощнейшим встречным ударом справа.

Ранее промоутер Хэйни заявил, что он готов к бою с о чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Девин Хэйни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Форвард сборной Финляндии: Российские звезды не забили ни одного гола
02 В финале ЧМ-2019 по хоккею сыграют Финляндия - Канада
03 Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Страсбурге
04 Ястремская: Я горжусь собой, что нашла в себе силы
05 Капитан ПАОКа попрощался с Шаховым в соцсетях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь