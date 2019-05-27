Рахман: Джошуа не повторит ошибки Льюиса

Новости спорта: Рахман считает, что Джошуа не повторит ошибку, которую допустил Льюис.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Хасим Рахман поделился мыслями о перспективах действующего чемпиона Энтони Джошуа, выразив уверенность, что тот не повторит ошибок бывшего абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса.

Последний, занятый в 2001 году съёмками в фильме «11 друзей Оушена» и продвижением потенциального поединка с Майком Тайсоном, пренебрежительно отнёсся к встрече с Рахманом и проиграл тому нокаутом. По словам Хасима, Джошуа, занятый мыслями о возможной встрече с Деонтеем Уайлдером, не наступит на те же грабли.

«Слишком многое на кону, даже больше, чем было у Льюиса перед встречей со мной. Сейчас бокс поменялся. Джошуа знает, как высоки ставки, и он не захочет терять потенциально крупнейший бой в истории супертяжёлого веса. Он не поставит его под угрозу.

После недавней победы Уайлдера Джошуа должен выступить как минимум не хуже. Он обязан это сделать, иначе он усложнит переговоры. Что касается Деонтея, то он выполнил свою часть работы", — приводит слова Рахмана BoxingScene.