Экс-соперник Усика хочет выйти на ринг с Джошуа или Уайтом

Новости спорта: Также Майкл Хантер отметил, благодаря чему он побеждает.

Американский обладатель пояса WBA International Майкл Хантер, выступающий в супертяжелом весе, после защиты пояса против Фабио Мальдонадо рассказал, с кем он хочет провести следующий бой, а также прокомментировал свою победу в бою с бразильцем.

"Я всего лишь пробовал использовать мои скорость и умения. Я понимал, что я лучше работаю ногами, чем Фабио и по этому пытался воспользоваться этим, чтобы произвести впечатление. Я выигрываю благодаря сердцу. Мы все здесь супертяжи, однако разница в том, что мое сердце больше, чем у остальных.

Теперь с радостью бы встретился с Энтони Джошуа, в любое время. Дайте мне любого противника, правда. Хочу биться с Джошуа в следующем матче. Это же денежная корова, и наш поединок легко устроить, ведь мы оба состоится в DAZN и в Matchroom.

Если у меня не получится сразиться с Джошуа, тогда я бы провел следующий бой против Диллиана Уайта", - приводит слова 30-летнего боксера BoxingScene.

Ранее американец выразил уверенность, что сможет заслужить бой с Джошуа при помощи побед.