Джошуа сравнил Уайлдера и Фьюри

Новости спорта: Британский боксер порассуждал о своих возможных соперниках.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа уверен, что Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри должны поспешить, если действительно хотят провести бой против него. Джошуа считает, что время играет против его главных оппонентов.

«Их карьеры постепенно приближаются к концу. Они выступают в профи 10–11 лет. Я делаю это только 5 лет. Не думаю, что со временем Уайлдер и Фьюри становятся лучше. Они только усложнят свое положение, если дадут мне еще 5 лет на оттачивание мастерства. Я продолжаю учиться. Я работаю над определенными фишками, которые появятся в моем арсенале в будущем. Если они будут откладывать наш поединок, то сделают только хуже для себя», – заявил Джошуа.

Также британец считает, что Деонтей Уайлдер совершил ошибку, отказавшись от контракта со стриминговой платформой DAZN. Американского боксера не убедила даже сумма в 100 млн долларов.

«У него за плечами 40 поединков и на 5 лет больше опыта. Я не знаю, что он хочет делать дальше. Уайлдер отказался от выгодного контракта, по условиям которого он должен был драться против меня. Это был реальный контракт от DAZN, благодаря которому мы могли бы сойтись на ринге», – добавил Джошуа.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Уайлдер могут подписать контракт на два боя.