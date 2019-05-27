Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос
Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос

Джошуа сравнил Уайлдера и Фьюри

Джошуа сравнил Уайлдера и Фьюри
11:33 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Британский боксер порассуждал о своих возможных соперниках.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа уверен, что Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри должны поспешить, если действительно хотят провести бой против него. Джошуа считает, что время играет против его главных оппонентов.

«Их карьеры постепенно приближаются к концу. Они выступают в профи 10–11 лет. Я делаю это только 5 лет. Не думаю, что со временем Уайлдер и Фьюри становятся лучше. Они только усложнят свое положение, если дадут мне еще 5 лет на оттачивание мастерства. Я продолжаю учиться. Я работаю над определенными фишками, которые появятся в моем арсенале в будущем. Если они будут откладывать наш поединок, то сделают только хуже для себя», – заявил Джошуа.

Также британец считает, что Деонтей Уайлдер совершил ошибку, отказавшись от контракта со стриминговой платформой DAZN. Американского боксера не убедила даже сумма в 100 млн долларов.

«У него за плечами 40 поединков и на 5 лет больше опыта. Я не знаю, что он хочет делать дальше. Уайлдер отказался от выгодного контракта, по условиям которого он должен был драться против меня. Это был реальный контракт от DAZN, благодаря которому мы могли бы сойтись на ринге», – добавил Джошуа.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Уайлдер могут подписать контракт на два боя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
02 Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
03 Рахман: Джошуа не повторит ошибки Льюиса
04 Ювентус проиграл последний матч сезона
05 Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь