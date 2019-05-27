Турман рассказал о предстоящем бое с Пакьяо

Новости спорта: Кит выразил мнение, что филиппинец посчитал его легким соперником.

Обладатель титула WBA Super в полусреднем весе Кит Турман предположил, что временный чемпион мира по версии WBA Мэнни Пакьяо решил боксировать с ним из-за того, что посчитал его слабым соперником.

"Пакьяо как-то говорил, что Бог добрый, да? Все события в нашей жизни происходят по какой-то причине. В прошлом поединке Хосехито Лопес чуть не отправил меня в нокаут, и я считаю это тем самым благословением. После его левого хука многие могли подумать, что я уязвимый. Я думаю, Пакьяо тоже так подумал. Мое плохое выступление добавило ему уверенности, и он решил подписать контракт.

Но не стоит забывать, что я являюсь чемпионом мира. И в поединке с Лопесом я доказал, что имею право носить этот пояс. Он вышел в ринг и показал одно из лучших своих выступлений. Однако я все же сумел его победить", - приводит слова Турмана Boxing Scene.

Напомним, бой между Турманом и Пакьяо состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

Ранее Кит выразил увереность, что филиппинец завершит карьеру после их поединка.