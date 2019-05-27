Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос
Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос

Турман рассказал о предстоящем бое с Пакьяо

Турман рассказал о предстоящем бое с Пакьяо
11:45 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Кит выразил мнение, что филиппинец посчитал его легким соперником.

Обладатель титула WBA Super в полусреднем весе Кит Турман предположил, что временный чемпион мира по версии WBA Мэнни Пакьяо решил боксировать с ним из-за того, что посчитал его слабым соперником.

"Пакьяо как-то говорил, что Бог добрый, да? Все события в нашей жизни происходят по какой-то причине. В прошлом поединке Хосехито Лопес чуть не отправил меня в нокаут, и я считаю это тем самым благословением. После его левого хука многие могли подумать, что я уязвимый. Я думаю, Пакьяо тоже так подумал. Мое плохое выступление добавило ему уверенности, и он решил подписать контракт.

Но не стоит забывать, что я являюсь чемпионом мира. И в поединке с Лопесом я доказал, что имею право носить этот пояс. Он вышел в ринг и показал одно из лучших своих выступлений. Однако я все же сумел его победить", - приводит слова Турмана Boxing Scene.

Напомним, бой между Турманом и Пакьяо состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

Ранее Кит выразил увереность, что филиппинец завершит карьеру после их поединка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Кит Турман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
02 Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
03 Рахман: Джошуа не повторит ошибки Льюиса
04 Ювентус проиграл последний матч сезона
05 Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь