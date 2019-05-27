Далакян получит гонорар 1 миллион в криптовалюте

Новости спорта: Украинский боксер Далакян получит 1 млн CPT за свой бой с Таворнхамом.

15 июня на открытой площадке киевского КВЦ “Парковый” украинский боксер Артем Далакян будет защищать свой чемпионский пояс WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).

По информации Sport Arena, Артем Далакян за этот титульный бой получит 1 млн гонорара в криптовалюте.

Генеральным партнером турнира является компания “Cryptaur”, выплатившая в прошлом году украинскому боксеру гонорар в размере 1 млн CPT и не собирающаяся изменять этой традиции. Это единственная в мире компания в своем сегменте, поддерживающая профессиональный бокс.

“Мне приятно быть первым чемпионом по профессиональному боксу в мире, гонорар которого выплачивался в криптовалюте. Диджитализация и технологический прогресс в 2019 году неумолимы, так что представителям всех профессий теперь необходимо осваивать передовые технологии”, - отметил Далакян.

Для Артема Далакян это будет обязательная защита титула, его соперником станет Саравут Таворнхам из Таиланда. Год назад на этой же локации в Киеве он уверенно победил тайца Сиричаи Тайена.

Напомним, Артем Далакян завоевал пояс чемпиона мира в феврале 2018 года в США в бою против Брайана Вилорія. После этого он дважды успешно защитил свой титул.