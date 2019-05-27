Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Стали известны возможные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Стали известны возможные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Далакян получит гонорар 1 миллион в криптовалюте

Далакян получит гонорар 1 миллион в криптовалюте
15:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинский боксер Далакян получит 1 млн CPT за свой бой с Таворнхамом.

15 июня на открытой площадке киевского КВЦ “Парковый” украинский боксер Артем Далакян будет защищать свой чемпионский пояс WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).

По информации Sport Arena, Артем Далакян за этот титульный бой получит 1 млн гонорара в криптовалюте.

Генеральным партнером турнира является компания “Cryptaur”, выплатившая в прошлом году украинскому боксеру гонорар в размере 1 млн CPT и не собирающаяся изменять этой традиции. Это единственная в мире компания в своем сегменте, поддерживающая профессиональный бокс.

“Мне приятно быть первым чемпионом по профессиональному боксу в мире, гонорар которого выплачивался в криптовалюте. Диджитализация и технологический прогресс в 2019 году неумолимы, так что представителям всех профессий теперь необходимо осваивать передовые технологии”, - отметил Далакян.

Для Артема Далакян это будет обязательная защита титула, его соперником станет Саравут Таворнхам из Таиланда. Год назад на этой же локации в Киеве он уверенно победил тайца Сиричаи Тайена.

Напомним, Артем Далакян завоевал пояс чемпиона мира в феврале 2018 года в США в бою против Брайана Вилорія. После этого он дважды успешно защитил свой титул.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Артем Далакян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
02 Рахман: Джошуа не повторит ошибки Льюиса
03 Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
04 Ювентус проиграл последний матч сезона
05 Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь