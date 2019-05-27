"Я его не боюсь": Руис - о предстоящем бое против Джошуа

Новости спорта: Энди заявил, что постарается победить британца нокаутом.

Мексиканский боксер Энди Руис рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка с чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Мне нравится стиль Джошуа. Он большой и быстрый. Однако мой стиль ведения поединка лишит его этих преимуществ. Энтони чемпион, а я - претендент, но на ринге все уважение к нему исчезнет. Я постараюсь победить его нокаутом. Кто-то может сказать, что я слишком медленный, быстро устану. Но я докажу, что это неправда.

У Джошуа есть слабые места. Все его оппоненты дрались, боясь его. Они лишь пытались ударов. Но я не боюсь его, не боюсь пропустить удар", - приводит слова мексиканца Sky Sports.

Напомним, бой пройдет в Нью-Йорке 1 июня. В эту дату Джошуа должен был драться с Джарреллом Миллером, однако последний провалил допинг-тест.

Ранее Руис заявил, что постарается набрать оптимальную форму к поединку с Джошуа.