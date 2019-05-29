Кроуфорд поддержит Турмана в бою с Пакьяо

Новости спорта: Теренс Кроуфорд надеется, что Турман одержит победу в бою против Мэнни Пакьяо.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд признался, что в бою Мэнни Пакьяо и Кита Турмана будет поддерживать последнего.

Боксеры давно дружат и Кроуфорд надеется, что победа над Пакьяо сможет повысить рейтинг Турмана.

"Я знаю Турмана еще со времен выступлений в любителях. Я желаю ему самого лучшего. Я надеюсь, что в ринге он займется Пакьяо и победит его. После этой победы он сможет подняться на более высокую ступень", - цитирует Кроуфорда FightHype.

Напомним, что бой Турмана и Пакьяо состоится 20 июля.

Ранее Турман допустил, что в случае своего поражения, он подумает над завершением карьеры. Но, в то же время, пообещал завершить карьеру филиппинца.