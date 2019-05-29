Деонтей Уайлдер назвал имя своего следующего соперника

Новости спорта: Дата и место проведения будут объявлены позже.

Чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (41-0, 40 КО) назвал имя своего следующего соперника.

В личном Instagram американец объявил, что проведет повторный поединок против кубинца Луиса Ортиса. Оппоненты встречались в ринге в марте прошлого года, тогда Уайлдер нанес своему сопернику единственное поражение в его профессиональной карьере.

Непобежденный Уайлдер отметил, что дата и место проведения поединка будут анонсированы позже.

В своем последнем поединке Деонтей разнес Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде и защитив чемпионский титул. В свою очередь, Ортис выходил в ринг в марте, победив немца Кристиана Хаммера единогласным решением судей.

Примечательно, что на прошлой неделе менеджер Уайлдера отрицал слухи о возможном бое с Ортисом, настаивая на возможном поединке с Энтони Джошуа.

Ранее о возможном бое с Уайлдером в следующем году заявлял Тайсон Фьюри. Их поединке в декабре завершился победителя не определил.