Промоутер: Фьюри сразится с Уайтом

Новости спорта: Эдди Хирн, возглавляющий промоутерскую компанию Matchroom Boxing, заявил о поединке Тайсона Фьюри с Диллианом Уайтом.

По информации промоутера, бойцы будут боксировать за титул бриллиантового чемпиона WBC.

"Мы уже написали письмо в WBC, в котором сообщается об отличной новости - Тайсон Фьюри будет драться с Диллианом Уайтом.

Когда Уайт победит Риваса, он станет обязательным претендентом, по крайней мере, об этом мы просили WBC, однако Уайлдер может провести добровольную защиту, скорее всего, в сентябре или октябре. Поэтому Уайт будет боксировать с Фьюри, а уже после победы в этом поединке - встретиться с Уайлдером", - сказал Хирн в интервью The Mirror.