Джошуа: Уайлдер победил Бризила более впечатляющим образом

Новости спорта: Британец Энтони Джошуа заявил, что Деонтей Уайлдер победил Доминика Бризила "очень эффектным ударом".

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал результат боя между чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и Домиником Бризилом.

"Уайлдер нокаутировал Бризила очень эффектным ударом. К тому же, он сделал это раньше меня. Он очень сильный боксер, поэтому я хочу с ним драться. В своем бою я мог нокаутировать Доминика намного раньше. Тогда во втором раунде я зацепил его и мог сразу же добивать.

Но если сравнивать наши поединки, то Уайлдер победил более впечатляющим образом, поскольку он нокаутировал его в первом раунде, а я - лишь в седьмом", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.