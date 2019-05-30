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Джошуа: Уайлдер победил Бризила более впечатляющим образом

Джошуа: Уайлдер победил Бризила более впечатляющим образом
01:57 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Британец Энтони Джошуа заявил, что Деонтей Уайлдер победил Доминика Бризила "очень эффектным ударом".

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал результат боя между чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и Домиником Бризилом.

"Уайлдер нокаутировал Бризила очень эффектным ударом. К тому же, он сделал это раньше меня. Он очень сильный боксер, поэтому я хочу с ним драться. В своем бою я мог нокаутировать Доминика намного раньше. Тогда во втором раунде я зацепил его и мог сразу же добивать.

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Но если сравнивать наши поединки, то Уайлдер победил более впечатляющим образом, поскольку он нокаутировал его в первом раунде, а я - лишь в седьмом", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

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Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Доминик Бризил.
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