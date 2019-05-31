Ортис обратился к Уайлдеру

Новости спорта: Луис Ортис намерен победить Деонтея Уайлдера и стать чемпионом мира.

Кубинский боксер Луис Ортис прокомментировал реванш с Деонтеем Уайлдером, пообещав в этот раз победить чемпиона.

"Даже во время других боев я всегда думал о реванше с Уайлдером. Если в первом бою я бросил в него 900 ударов, то теперь я собираюсь выбросить в него вдвое больше.

У меня был хороший первый бой с Уайлдером до того момента, когда я поставил его в затруднительное положение в седьмом раунде. Теперь я буду лучше контролировать то, что происходит. Я ждал реванш, потому что я хочу доказать, что я могу быть чемпионом мира.

Я поддерживаю себя в форме, я остаюсь в элите дивизиона, тренируюсь с желанием стать чемпионом мира. Это моя цель, и она совсем не изменилась.

Я уже сказал Уайлдеру однажды, и я повторю это сейчас: этот бой не дойдет до двенадцатого раунда. Или ты убьешь меня, или я убью тебя. Один из двух вариантов", - заявил Ортис