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Ортис обратился к Уайлдеру

Ортис обратился к Уайлдеру
11:58 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Луис Ортис намерен победить Деонтея Уайлдера и стать чемпионом мира.

Кубинский боксер Луис Ортис прокомментировал реванш с Деонтеем Уайлдером, пообещав в этот раз победить чемпиона.

"Даже во время других боев я всегда думал о реванше с Уайлдером. Если в первом бою я бросил в него 900 ударов, то теперь я собираюсь выбросить в него вдвое больше.

У меня был хороший первый бой с Уайлдером до того момента, когда я поставил его в затруднительное положение в седьмом раунде. Теперь я буду лучше контролировать то, что происходит. Я ждал реванш, потому что я хочу доказать, что я могу быть чемпионом мира.

Я поддерживаю себя в форме, я остаюсь в элите дивизиона, тренируюсь с желанием стать чемпионом мира. Это моя цель, и она совсем не изменилась.

Я уже сказал Уайлдеру однажды, и я повторю это сейчас: этот бой не дойдет до двенадцатого раунда. Или ты убьешь меня, или я убью тебя. Один из двух вариантов", - заявил Ортис

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Луис Ортис.
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