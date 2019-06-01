Бой Владимира Кличко вошел в число самых памятных боев в "Мэдисон Сквер Гарден"

Новости спорта: Состоявшийся 23 февраля 2008 года объединительный поединок в супертяжелом весе между Владимиром Кличко и Султаном Ибрагимовым вошел в число самых значимых поединков на легендарной боксерской арене в "Мэдисон Сквер Гарден".

Своеобразный рейтинг поединков представило издание SportingNews, анонсируя таким образом запланированный на субботу бой между действующим чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBА и WBO Энтони Джошуа и Энди Руизом.

«Возможно бой Кличко – Ибрагимов не слишком понравился зрителям, — отмечают авторы рейтинга. – Однако вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что Владимир доминировал на протяжении всего поединка, что в итоге вылилось в его разгромную победу. Это позволило Кличко к своим титулам IBF и IBO добавить ремень WBO».

Кроме боя Кличко – Ибрагимов, в список попали два боя Мухаммеда Али с Джо Фрейзером (1971 и 1974 гг.), поединки «Величайшего» с Эрни Шеверсом и Флойдом Патерсоном (1977 и 1972 гг. соответственно), бой Майка Тайсон и Митча Грина (1986), а также поединок Эвандера Холифилда и Леннокса Льюиса (1999).