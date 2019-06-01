Александер - Редкач: результаты взвешивания перед боем

Новости спорта: Украинец проведет поединок в полусреднем весе.

В городе Сан-Джасинто (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников предстоящего вечера бокса на арене Soboba Casino, центральным событием которого станет бой в полусреднем весе между экс-чемпионом мира в двух дивизионах Девоном Александером (27-5-1, 14 КО) и Иваном Редкачем (22-4-1, 17 КО).

Под американцем весы показали 68,7 кг, под украинцем – 67,4 кг.

В андеркарте боя Александер – Редкач на ринг выйдут Уго Сентено (27-2, 14 КО) и Уилли Монро (23-3, 6 КО), которые проведут 10-раундовый бой в среднем весе. Сентено показал на весах 72,4 кг, Монро – 72,1 кг.

10-раундовый бой Александер – Редкач состоится 1 июня в Сан-Джасинто, Калифорния.

Редкач заявил, что в случае победы над Александером может претендовать на бои против Пакьяо, Спенса и комментатора своего боя Портера.