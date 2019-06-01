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Ломаченко сделал неожиданное заявление

Ломаченко сделал неожиданное заявление
09:31 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Василий Ломаченко заинтриговал своих поклонников.

Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко заинтриговал своих поклонников. Чемпион мира озвучил идею "боя" с животным. Это произошло в ходе тренировочного процесса на берегу моря, в рамках которого Ломаченко соревновался в скорости с овчаркой.

Сперва Василий выдожил у себя в Instagram фото забега с опережающей его собакой, которое подписал: "Угадайте, кто выиграл?". По этому поводу, кстати, у болельщиков возникла дискуссия: "Ха! На песке у собаки человеку выиграть невозможно!" – "А разве Ломаченко – человек?"

Сегодня же Василий Ломаченко побаловал своих поклонников новым кадром с пляжа со своей собакой, подписанным уже следующим образом: "Месть!". Вероятно, спортсмен намекает, что взял у собаки реванш. Однако самое интересное – другое. "Возможно, в следующий раз мы попробуем продолжить противостояние уже по моим правилам, – сказал о своих схватках с овчаркой Ломаченко. – А именно сразимся между канатами боксерского ринга". Что ж, такого поединка – человек против животного – бокс еще не знал! Куда там тому бою Мейвезер – Макгрегор...

Как сообщалось ранее, Ломаченко побывал на матче "Монако" и увидел главное отличие футболистов от боксеров. "Знаешь, чем отличаются боксеры от футболистов? Когда футболист упал, он кричит: "Было, было нарушение! Ай, ай!". Когда боксер упал, он встает и говорит: "Ничего не было, все в порядке", – приняв боксерскую стойку, сказал своей спутнице Ломаченко. И та рассмеялась.

Также мы писали, что для боя Ломаченко с Кэмпбеллом выбрали последний день лета. Объединительный поединок за пояса WBA, WBO и WBC в легком весе между украинцем и британцем состоится 31 августа в Лондоне, где оба стали олимпийскими чемпионами.

 

 

 

 

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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