Фьюри и Уайлдер отреагировали на поражение Джошуа

Новости спорта: Ранее Энтони Джошуа сенсационно проиграл Энди Руису.

Главные звезды супертяжелого дивизиона, кроме Энтони Джошуа – американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри – на своих страницах в Твиттере прокомментировали сегодняшнее поражение Джошуа от Энди Руиса техническим нокаутом в седьмом раунде.

Деонтей Уайлдер: "Он не был настоящим чемпионом. Вся его карьера состояла из лжи, противоречий и подарков. Это факты, и теперь мы знаем, кто от кого бегал!"

Тайсон Фьюри: "У нас бывают взлеты и падения, но Джошуа уже изменил кардинально свою жизнь. Это супертяжелый дивизион – здесь такие вещи случаются. Отдохни, восстановись, перегруппируйся и возвращайся!"