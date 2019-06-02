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Фьюри и Уайлдер отреагировали на поражение Джошуа

Фьюри и Уайлдер отреагировали на поражение Джошуа
10:04 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Твиттер anthonyfjoshua

Новости спорта: Ранее Энтони Джошуа сенсационно проиграл Энди Руису.

Главные звезды супертяжелого дивизиона, кроме Энтони Джошуа – американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри – на своих страницах в Твиттере прокомментировали сегодняшнее поражение Джошуа от Энди Руиса техническим нокаутом в седьмом раунде.

Деонтей Уайлдер: "Он не был настоящим чемпионом. Вся его карьера состояла из лжи, противоречий и подарков. Это факты, и теперь мы знаем, кто от кого бегал!"

Джошуа - Руис. Видео нокаута

Тайсон Фьюри: "У нас бывают взлеты и падения, но Джошуа уже изменил кардинально свою жизнь. Это супертяжелый дивизион – здесь такие вещи случаются. Отдохни, восстановись, перегруппируйся и возвращайся!"

 

 

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