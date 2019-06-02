Джошуа - Руис: грядет бой-реванш

Новости спорта: Бой-реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом может пройти в Великобритании.

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн отреагировал на поражение своего клиента в бою с мексиканцем Энди Руисом.

"Джошуа был немного рассеянным. У него были хорошие комбинации на протяжении боя, но он все равно был небрежен. Да, это был не его день, но я уверен, что он скоро вернется. Мы организуем реванш в ноябре или декабре и проведем его в Великобритании.

Руис? Он замечательно проявил себя и сотворил сенсацию. Могу сказать, что этот бой точно войдет в историю. Но Джошуа вернет себе пояса, поскольку у него львиное сердце. Что ж, теперь у нас есть соперник на осень. Мы незамедлительно активируем опцию реванша в контракте", - цитирует Хирна BoxingScene.