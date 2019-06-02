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Энтони Джошуа - Энди Руис: слова после боя

Энтони Джошуа - Энди Руис: слова после боя
13:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Энди Руис и Энтони Джошуа прокомментировали бой.

Новоиспечённый чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис прокомментировал победу над Энтони Джошуа, отметив, что нокдаун в третьем раунде только укрепил его стремление к победе.

"Просто хочу поблагодарить бога за эту победу. Без него сегодняшняя победа была бы невозможной. Отлично себя чувствую. Это то, о чём я мечтал, и то, ради чего упорно работал. Не могу поверить, что воплотил мечту в жизнь.

Нокдаун в третьем раунде? Первый раз в карьере оказался на канвасе. Но знаете что? Это сделало меня только сильнее и укрепило стремление к победе. После этого я его просто отправил в нокдаун в ответ", — приводит слова американца мексиканского происхождения BoxingScene.

Джошуа - Руис: статистика ударов в бою

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа прокомментировал первое поражение в профессиональной карьере, которое он потерпел от Энди Руиса.

"Это был просто не мой вечер. Это был вечер Энди Руиса. Но знаете что? В этом поражении есть плюс для телевизионщиков и для стриминговой платформы DAZN, а также для всех телезрителей. Теперь мне нужно работать и побеждать снова", — приводит слова Джошуа BoxingScene.

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