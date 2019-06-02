Руис отложил бой Усик - Джошуа

Новости спорта: Ожидаемого боя украинца Александра Усика с британцем Энтони Джошуа в этом году не будет.

Сенсационное поражение Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом, в результате которого он лишился своих титулов WBA/WBO/IBF/IBO, практически поставило крест на перспективах организации в этом году поединка британца с абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком.

По информации Sport Arena, команды Джошуа и Усика были близки к подписанию контракта на бой, который должен был состояться в ноябре. По нашим данным, за этот поединок Усик мог получить гарантированный гонорар с 5 миллионов долларов, а сам бой планировалось провести в Британии.

Теперь ситуация изменилась. Во-первых, сейчас у Джошуа на повестке дня – реванш с Руисом: такая опция была включена в контракт на бой британца, о чем заявил промоутер теперь уже экс-чемпиона Эдди Хирн.

Во-вторых, проиграв Руису, Джошуа лишился пояса Всемирной боксерской организации (WBO), согласно правилам которой, чемпион при переходе в более высокий дивизион получал первоочередное право на титульный бой.

В-третьих, в плане зрительского интереса и доходов от проведения боя реванш Руис – Джошуа выглядит значительно привлекательнее, чем бой британца с Усиком. Правда, при условии проведения поединка в Мексике или Великобритании. По неофициальным данным, большого зрительского интереса в США поединок Джошуа — Руис не вызвал: организаторам не удалось собрать аншлаг на арене.

Ка сообщалось ранее, следующий бой Усик, который сейчас восстанавливается после травмы, скорее всего, проведет в октябре или ноябре.