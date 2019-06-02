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Беллью: Усик может побить всех в хэвивейте

Беллью: Усик может побить всех в хэвивейте
17:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Британец расхвалил своего бывшего соперника Александра.

Бывший соперник Александра Усика Тони Беллью порассуждал о перспективах украинца в супертяжелом весе.

"Я считаю, что Усик может побить всех в хэвивейте. Ему дадут отпор разве что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

У Усика есть ум, чтобы победить чемпиона WBC Деонтея Уайлдера. То, как он ведет себя на ринге - это невероятно. Он может стать феноменальным супертяжеловесом", - приводит слова Беллью TalkSport.

Ранее сообщалось, что бой Усика против Джошуа может состояться в ноябре. Однако сейчас поединок находится под угрозой срыва из-за проигрыша британца в бою с Энди Руисом - команда Энтони хочет провести реванш с мексиканским боксером.

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Бокс, Новости спорта, Александр Усик, Тони Белью.
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