Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"

Новости спорта: В спортивном мире давно уже известно о так называемом "проклятии Дрейка".

Согласно нему, спортсмен, сфотографировавшийся с популярным рэпером, вскоре терпел поражение. Серхио Агуэро, Джейдон Санчо, Пьер-Эмерик Обамеянг и Даниэль Старридж, познали "проклятие Дрейка", ведь после сэлфи с канадцем проигрывали свои следующие матчи.

Теперь оно постигло и британского супертяжеловеса Энтони Джошуа. Поклонники бокса вспомнили, что Джошуа 21 марта сфотографировался с Дрейком и пообещал положить конец проклятию во время боя с мексиканцем Энди Руисом. Итог боя нам всем известен.

Видео боя

Ранее сообщалось, когда состоится реванш между Джошуа и Руисом.