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Украинские боксеры завоевали два "золота" на ЧЕ-2019 среди юниоров

Украинские боксеры завоевали два "золота" на ЧЕ-2019 среди юниоров
11:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Ударно выступила мужская юниорская сборная Украины по боксу на чемпионате Европы, проходившем в Румынии.

По результатам соревнований в медальной копилке сборной Украины 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Чемпионами Европы в составе юношеской сборной Украины по боксу стали:

весовая категория 46 кг – Даниил ДРЫЖАК;

весовая категория 80 кг – Матвей РАЖБА.

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Вице-чемпионы:

весовая категория 48 кг – Дмитрий МОЛОДАН;

весовая категория 57 кг – Вячеслав БРИГАДЕНКО;

весовая категория 75 кг – Егор ФЕДОСЕНКО.

Бронзовые награды получили:

весовая категория 50 кг – Роман ЛИТВИНОВ;

весовая категория 60 кг – Владимир ГОРЗОВ;

весовая категория 66 кг – Кирилл ТАРАН;

весовая категория 70 кг – Никита ГОРБАТЕНКО.

Напомним, что ранее 3 бронзовые награды завоевали представительницы женской сборной Украины:

весовая категория 57 кг – Юлия ГОНЧАРЕНКО;

весовая категория 75 кг – Анжела КВАРЦЯНА;

весовая категория 80 кг – Наталья ГОДИК;

весовая категория +80 кг – Софья БОГДАНОВА.

Такое мощное выступление позволило сборной Украины занять 3 общекомандное место. Впереди лишь сборные России и Болгарии.

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