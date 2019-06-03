Украинские боксеры завоевали два "золота" на ЧЕ-2019 среди юниоров

По результатам соревнований в медальной копилке сборной Украины 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.
Чемпионами Европы в составе юношеской сборной Украины по боксу стали:
весовая категория 46 кг – Даниил ДРЫЖАК;
весовая категория 80 кг – Матвей РАЖБА.
Вице-чемпионы:
весовая категория 48 кг – Дмитрий МОЛОДАН;
весовая категория 57 кг – Вячеслав БРИГАДЕНКО;
весовая категория 75 кг – Егор ФЕДОСЕНКО.
Бронзовые награды получили:
весовая категория 50 кг – Роман ЛИТВИНОВ;
весовая категория 60 кг – Владимир ГОРЗОВ;
весовая категория 66 кг – Кирилл ТАРАН;
весовая категория 70 кг – Никита ГОРБАТЕНКО.
Напомним, что ранее 3 бронзовые награды завоевали представительницы женской сборной Украины:
весовая категория 57 кг – Юлия ГОНЧАРЕНКО;
весовая категория 75 кг – Анжела КВАРЦЯНА;
весовая категория 80 кг – Наталья ГОДИК;
весовая категория +80 кг – Софья БОГДАНОВА.
Такое мощное выступление позволило сборной Украины занять 3 общекомандное место. Впереди лишь сборные России и Болгарии.