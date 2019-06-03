Руис: Судья вовремя остановил бой, все могло закончиться более драматично

Новости спорта: Энди считает, что арбитр поступил правильно, остановив поединок.

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руис-младший прокомментировал решение рефери остановить его бой с Энтони Джошуа в седьмом раунде.

"Судья знал, что делал, это же его работа. Но если бы он продолжил наш поединок, я бы просто закончил его более драматично. Но арбитр поступил правильно. Он сделал то, что должен был", - приводит слова Руиса Boxing Scene.

Напомним, в ночь с 1 на 2 июня Энди сенсационно победил британца Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.

Ранее сообщалось, когда состоится реванш между Джошуа и Руисом.