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Промоутер Фьюри предупредил британца перед боем со Шварцом

Промоутер Фьюри предупредил британца перед боем со Шварцом
11:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Уоррен считает, что британцу нельзя расслабляться.

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что его клиенту нужно хорошо подготовиться к поединку с немцем Томом Шварцем. Менеджер также прокомментировал сенсационную победу мексиканца Энди Руиса в бою с Энтони Джошуа.

"Фьюри необходимо лучше проработать свою защитную тактику. Многие думают, что этот бой будет легким для Тайсона, но ему нельзя расслабляться. Понимаете, Шварц получил шанс изменить свою жизнь. Он очень габаритный соперник, у него сильный и точный удар. Помимо этого, Шварц еще ни разу не проигрывал на профи-ринге.

Бой Энтони Джошуа и Энди Руиса. Мы должны сделать из этого выводы. Результат боя шокировал всех. Но лично я всегда видел уязвимости Джошуа", - приводит слова Уоррена BoxingNews24.

Руис хотел бы провести реванш с Джошуа в Мексике

Напомним, бой Фьюри со Шварцем состоится в Лас-Вегасе 15 июня.

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Бокс, Новости бокса, Тайсона Фьюри, Том Шварц.
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