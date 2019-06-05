Руис: Я еще сам не понимаю, что случилось

Новости спорта: Энди Руис прокомментировал свою победу над Энтони Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис признался, что до сих пор не верит в свою победу над Энтони Джошуа. Бой состоялся 1 июня в Нью-Йорке. Джошуа проиграл Руису нокаутом в 7 раунде.

"Это какое-то благословение. Я еще сам не понимаю, что случилось. До сих пор щипаю себя, чтобы убедиться, что это не сон. Мы так много работали в зале, столько молитв прочитано за это время, и вот наконец мечта стала реальностью.

Это невероятные ощущения. Я на самом деле считаю, что это один из самых шокирующих апсетов в истории бокса. Я же говорил перед боем, что смогу потрясти мир. Поэтому, если вы чего-то очень хотите, то берете и стремитесь к своей цели. Я так и сделал, и у вас тоже обязательно все получится", - цитирует Руиса Sky Sports.

Напомним, что промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, как себя чувствует боксер.