Ломаченко в тройку лучших боксеров мира не включил себя

Украинский чемпион мира в легком весе WBO и WBA Василий Ломаченко высказал свое мнение о современных боксерах и рассказал, кому отдает предпочтение.
По версии Ломаченко в тройку лучших боксеров вошли бы Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд и Александр Усик, но расставлять бойцов по местам воздержался.
"Альварес - точно. Кроуфорд еще. И я бы Усатого (Александра Усика - ред.). Распределять места? Давайте я не буду этого делать. Вот это моя топ-тройка в любом порядке", - сказал Ломаченко.
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Напомним, что Ломаченко начал подготовку к бою с Кэмпбеллом.