Ломаченко в тройку лучших боксеров мира не включил себя

Новости спорта: Василий Ломаченко сказал, кого включил бы в тройку лучших боксеров.

Украинский чемпион мира в легком весе WBO и WBA Василий Ломаченко высказал свое мнение о современных боксерах и рассказал, кому отдает предпочтение.

По версии Ломаченко в тройку лучших боксеров вошли бы Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд и Александр Усик, но расставлять бойцов по местам воздержался.

"Альварес - точно. Кроуфорд еще. И я бы Усатого (Александра Усика - ред.). Распределять места? Давайте я не буду этого делать. Вот это моя топ-тройка в любом порядке", - сказал Ломаченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram What is your p4p list? Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 4 Июн 2019 в 7:21 PDT

Напомним, что Ломаченко начал подготовку к бою с Кэмпбеллом.