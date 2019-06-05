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Ломаченко в тройку лучших боксеров мира не включил себя

Ломаченко в тройку лучших боксеров мира не включил себя
06:45 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Василий Ломаченко сказал, кого включил бы в тройку лучших боксеров.

Украинский чемпион мира в легком весе WBO и WBA Василий Ломаченко высказал свое мнение о современных боксерах и рассказал, кому отдает предпочтение.

По версии Ломаченко в тройку лучших боксеров вошли бы Сауль Альварес, Теренс Кроуфорд и Александр Усик, но расставлять бойцов по местам воздержался.

"Альварес - точно. Кроуфорд еще. И я бы Усатого (Александра Усика - ред.). Распределять места? Давайте я не буду этого делать. Вот это моя топ-тройка в любом порядке", - сказал Ломаченко.

 
 
 
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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Напомним, что Ломаченко начал подготовку к бою с Кэмпбеллом.

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