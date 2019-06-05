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Ломаченко - о предстоящем бое против Кэмбелла

Ломаченко - о предстоящем бое против Кэмбелла
10:44 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Украинский чемпион Василий Ломаченко назвал сильные стороны своего будущего соперника.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко рассказал, что думает о своем предстоящем сопернике Люке Кэмпбелле.

"Я уже боксировал с олимпийскими чемпионами. Я не думаю об этом, если честно. Единственное, о чем я думаю - это будет хороший поединок для британской публики, потому что они его хорошо знают благодаря тому, что он стал олимпийским чемпионом. Если бы он не был олимпийским чемпионом, я бы не расстроился. Мне, честно говоря, ровно вообще, какие у него были регалии до этого.

Сегодня он является моим противником, является претендентом на титул, на который нацелился я. Сегодня для меня это в первую очередь мой соперник, к которому я буду тщательно и усердно готовиться.

Ломаченко в тройку лучших боксеров мира не включил себя

Я видел один его поединок с Линаресом. Он - техничный, умный, с хорошим боксерским IQ. Он знает, что нужно делать в ринге, это все, что я увидел в одном поединке. Более детальную характеристику я смогу дать после того, как посмотрю его другие поединки", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу LOMA Official TV.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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