Сын Ломаченко дебютировал в боксе (Видео)

Новости спорта: 7-летний сын Ломаченко провел свой первый полноценный бой.

Сын обладателя двух золотых медалей Олимпийских игр и чемпиона мира в трех весовых категориях среди профессионалов Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) Анатолий Ломаченко-младший провел свой первый в жизни полноценный бой.

В боксерском зале «Аккерман», в Белгород-Днестровском Одесской области, который был открыт Анатолием Ломаченко-старшим, 7-летний Толя провел в ринге три раунда по одной минуте и, судя по всему, победил своего соперника, хоть и пропустил достаточно ударов.

Видео боя (Ломаченко в красном углу):

Напомним, Василий Ломаченко объяснил, почему его отец – лучший тренер мира.