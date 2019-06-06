Одну из улиц Финикса назвали в честь Мохамеда Али

Новости спорта: Администрация американского города Финикс назвала одну из улиц в честь легендарного чемпиона мира по боксу Мохамеда Али.

В честь данного события в городе был объявлен «День Мохамеда Али», сообщает KTAR Radio.

Бывший чемпион мира последние 10 лет жизни прожил в Пэрадайс Вэлли (пригород Финикса). Спортсмен умер 3 июня 2016 года в госпитале в возрасте 74 лет. Вдова боксёра Лонни присутствовала на торжественной церемонии. Во время церемонии улицу Мэрелл официально переименовали в улицу Али, на ней были установлены соответствующие таблички.

На этой улице расположен медицинский центр неврологического института, занимающегося борьбой с болезнью Паркинсона. Этот центр основал сам Мохамед Али в 1997 году.