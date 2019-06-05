Джошуа не стал менять окружение после проигрыша Руису

Новости спорта: Энтони Джошуа не будет поддаваться давлению общественности и продолжит работать со своим тренером.

Экс-чемпион мира по четырем версиям в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) сообщил, что, несмотря на множество призывов прекратить сотрудничество с тренером Робом Маккрэкеном после поражения от Энди Руиса (33-1, 22 КО), он не будет этого делать. Об этом британец рассказал на личном Youtube-канале.

«Это не изменило меня, мой подход к работе, мое окружение — тренера Роба Маккрэкена, моего прежнего наставника в аматорском боксерском клубе. Я продолжу работать с этими ребятами, они научат меня всему, что я должен знать. Они не только сделали меня сильнее в ринге, я вырос благодаря им и как человек. Они работали со мной годами».

Джошуа проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде, перед этим четыре раза побывав в нокдауне. Британец признал, что его просто избили в этом поединке.

В СМИ появилась информация, что Джошуа перед боем был нокаутирован спарринг-партнером и находился в плохом состоянии, но промоутер Эдди Хирн опроверг эти данные.