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Арум прокомментировал поражение Джошуа

Арум прокомментировал поражение Джошуа
10:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Менеджер предположил, что британец проиграл из-за недооценки соперника.

Известный промоутер Боб Арум прокомментировал поражение экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в бою с мексиканцем Энди Руисом.

"Мне посчастливилось видеть прошлые бои Джошуа и могу сказать, что в тот вечер против Руиса дрался какой-то другой боксер. Я его не узнал. Мне неизвестно, хорошо ли он подготовился к бою.

Я очень хорошо знаю Энди, поскольку наша компания Top Rank продвигала все его поединки до 2018 года. Он замечательный парень. У него есть скорость и реакция, но он все-таки немного пухлый и не обладает сильным ударом. Так что я не могу понять, как Руису удалось нокаутировать Джошуа.

Джошуа и Руис проведут бой-реванш

Сколько раз Энди отправил его в нокаут? Четыре, верно? Может быть, все из-за недооценки. Сначала Джошуа готовился к бою с Джареллом Миллером, а потом против него поставили Руиса", - приводит слова Арума WBN.

Напомним, что команда Джошуа активировала пункт о реванше в контракте с Руисом.

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Бокс, Боб Арум, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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