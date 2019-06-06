Арум прокомментировал поражение Джошуа

Новости спорта: Менеджер предположил, что британец проиграл из-за недооценки соперника.

Известный промоутер Боб Арум прокомментировал поражение экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в бою с мексиканцем Энди Руисом.

"Мне посчастливилось видеть прошлые бои Джошуа и могу сказать, что в тот вечер против Руиса дрался какой-то другой боксер. Я его не узнал. Мне неизвестно, хорошо ли он подготовился к бою.

Я очень хорошо знаю Энди, поскольку наша компания Top Rank продвигала все его поединки до 2018 года. Он замечательный парень. У него есть скорость и реакция, но он все-таки немного пухлый и не обладает сильным ударом. Так что я не могу понять, как Руису удалось нокаутировать Джошуа.

Сколько раз Энди отправил его в нокаут? Четыре, верно? Может быть, все из-за недооценки. Сначала Джошуа готовился к бою с Джареллом Миллером, а потом против него поставили Руиса", - приводит слова Арума WBN.

Напомним, что команда Джошуа активировала пункт о реванше в контракте с Руисом.