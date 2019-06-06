Руис: Я чемпион, я диктую условия

Новости спорта: Энди хотел бы провести бой либо США, либо в Мексике.

Обладатель титула чемпиона мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис заявил, что он будет диктовать условия следующего боя с Энтони Джошуа.

"Я могу приехать в Великобританию или Энтони может сюда. Мы все еще ведем переговоры. Мне хотелось бы сразиться в США или Мексике. На данный момент, преимущество на моей стороне. Я в курсе, что Хирн говорил о реванше на родине Джошуа.

Но лишь после того, как я переговорю с Элой Хеймоном и своей командой, мы решим, где будет поединок. Если честно, это не слишком важно. Как только мы снова выйдем в ринг, фанаты будут видеть то, чего ожидают.

Я бы хотел биться в Нью-Йорке или Лас-Вегасе. Я посмотрю на контракт. Я чемпион, теперь я диктую условия. Посмотрим, что из этого выйдет", - приводит слова американца BoxingScene.