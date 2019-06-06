Бернард Хопкинс будет введен в Зал славы мирового бокса

Новости спорта: Церемония пройдет 20 июня в атланте.

Легенда мирового бокса, экс-чемпион в среднем весе Бернард Хопкинс будет внесен в Зал славы в Атланте 20 июня этого года, сообщает BoxingScene. Сам же боксер уже успел поблагодарить всех за предоставленную честь.

«Я благодарен за честь быть принятым в Зал славы в городе, где я провел свой первый профессиональный бой. С тех пор я провел здесь 19 поединков.

Я очень благодарен за то, что я удостоен такой чести в городе, где началось мое путешествие в боксе».

Напомним, нынешний чемпион мира в супертяжелом весе версии WBA/WBO/IBF/IBO Энди Руис (33-1, 22 КО), прокомментировал свое заявление о реванше с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).