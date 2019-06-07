Стивенсон впервые появился на публике после нокаута в бою с Гвоздиком (Видео)

Стивенсон в декабре прошлого года в Квебеке нокаутом проиграл Александру Гвоздику (17-0, 14 КО) и расстался с титулом WBС. Вскоре после боя медики поместили канадца в состояние искусственной комы. Долгое время боксер не мог говорить и передвигаться, но сейчас с ним все в порядке. Стивенсон вместе с вместе с девушкой Симоне Год впервые после нокаута от Гвоздика появился на публике. В коротком интервью экс-чемпион сообщил, что все его проблемы позади.