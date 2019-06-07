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Пятница, 07.06.2019

Стивенсон впервые появился на публике после нокаута в бою с Гвоздиком (Видео)

Стивенсон в декабре прошлого года в Квебеке нокаутом проиграл Александру Гвоздику (17-0, 14 КО) и расстался с титулом WBС. Вскоре после боя медики поместили канадца в состояние искусственной комы. Долгое время боксер не мог говорить и передвигаться, но сейчас с ним все в порядке. Стивенсон вместе с вместе с девушкой Симоне Год впервые после нокаута от Гвоздика появился на публике. В коротком интервью экс-чемпион сообщил, что все его проблемы позади.
Фото: Twitter
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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Адонис Стивенсон.
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