Скачать
Суббота, 08.06.2019
Сегодня состоятся ответные матчи плей-офф УПЛ
Сегодня состоятся ответные матчи плей-офф УПЛ
Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
Додиг и Чан выиграли Ролан Гаррос-2019 в миксте
Додиг и Чан выиграли Ролан Гаррос-2019 в миксте
Головкин - Роллс: результаты взвешивания (Видео)
Головкин - Роллс: результаты взвешивания (Видео)

Боксер Стивенсон дал первое интервью после выхода из комы

Боксер Стивенсон дал первое интервью после выхода из комы
09:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: 1 декабря 2018 года в Квебеке состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча на тот момент чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адониса Стивенсона и Александра Гвоздика.

Украинец одержал победу нокаутом в 11-м раунде. После боя Стивенсону стало плохо и его госпитализировали. В больнице у него диагностировали кровоизлияние в мозг и ввели в состояние искусственной комы, в которой он пробыл около трёх недель.

На протяжение долгого времени Адонис проходит курс реабилитации и теперь впервые дал интервью после тяжёлого поражения, которое поставило под угрозу его жизнь. Стивенсон пребывает в добром здравии и даже выразил желание попробовать себя в роли тренера.

«Я вернулся. Адонис вернулся. Бог услышал нас. Когда я вернулся домой, я назвал по именам своих детей и они обрадовались тому, что я их помню. Я учился ходить, есть и ещё много чему учиться. Для меня это было самым сложным, но я учился быстро. Всё идёт хорошо, и я в хорошей форме.

"Все очень сложно": Гвоздик об остановке боя со Стивенсоном

Что касается моих планов на будущее, то, если молодые люди хотят учиться боксу, я к их услугам, я здесь и готов к этому», — приводит слова Стивенсона BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Адонис Стивенсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
02 Украина - Сербия: слова Крстаича после матча
03 Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
04 Назван еще один претендент на пост наставника Шахтера
05 Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора на Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь