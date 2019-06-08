Захожий сразится с боснийским нокаутером

Новости спорта: Александр Захожий узнал соперника на бой 15 июня в Киеве.

Перспективный украинский супертяж Александр Захожий (11-0, 9 КО) узнал соперника на бой 15 июня в Киеве в андеркарде третьей защиты Артемом Далакяном (18-0, 13 KO) пояса чемпиона мира WBA.

Как стало известно Luckypunch.net, уроженец Запорожья сразится с опытным нокаутером из Боснии и Герцеговины Срданом Говедарицей (7-7, 6 КО).

Крайний бой балканский великан (рост боксера - ровно 2 метра) провёл в марте и выиграл его техническим нокаутом во втором раунде.

Захожий предыдущий поединок провёл 27 апреля в Германии, остановив аргентинца Мариано Штрунца (13-14-1, 6 КО).