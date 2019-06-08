Хирн: Если Джошуа снова проиграет Руису, то у него будут проблемы с карьерой

Новости спорта: На британского боксера оказывается неслыханное давление.

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался касательно реваншного боя за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO с Энди Руисом.

"На Джошуа перед вторым боем будет оказываться неслыханное давление. Если он вновь потерпит поражение, то будут большие проблемы с карьерой. Он будет не в лучшей ситуации.

Не факт, что это означает конец карьеры, но ему придется задуматься над ней. Реванш, вне всяких сомнений, важнейший для Энтони матч", - приводит слова Хирна BoxingScene.