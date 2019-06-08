Головкин - Роллс: где и когда смотреть бой

Новости спорта: Легендарный казахстанский боксер Геннадий Головкин 8 июня в США проведет первый бой после сенсационного поражения от Сауля Альвареса в сентябре 2018 года.

В ближайшие выходные – в ночь с 8 на 9 июня - на легендарной арене в Нью-Йорке Madison Square Garden бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин вернется на ринг в противостоянии с малоизвестным канадцем Стивом Роллсом.

С момента последнего боя у Головкина много чего поменялось. HBO перестал показывать бокс, а значит пришлось искать нового телепартнера. Им стал стриминговый сервис DAZN. Согласно сделке в течение трех лет Головкин будет проводить по 2 поединка в год, по слухам, за эти 6 боев Геннадий получит $100 млн.

Также казахстанский боксер расстался с многолетним наставником Абелем Санчесом. Расставание вышло скандальным, но лишь обе стороны знают истинную причину. К этому поединку Головкина готовит новый наставник – бывший тренер Владимира Кличко, Джонатон Бэнкс.

В рейтинге Boxrec среднего веса Стив Роллс занимает 93-е место. Его рост составляет 178 см, размах рук – 183 см. По всем параметрам, он уступает Головкину.

В Украине трансляцией вечера бокса не заинтересовался ни один из каналов. Его можно будет увидеть в эфире казахских вещателей "Казахстан" и "Казспорт". По киевскому времени бой должен начаться в 05:50 утра воскресенья, 9 июня.

Кроме того, показ шоу будет доступен на стримминговой платформе DAZN.