Усик заинтересован в турнире WBSS среди супертяжеловесов

Новости спорта: Александр Усик заговорил о Всемирной боксерской суперсерии в супертяжелом весе.

Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Александр Усик выразил свое отношение к проведению Всемирной боксерской суперсерии в супертяжелом весе.

При этом, боксер отметил, что не представляет, возможен ли такой турнир.

"Если WBSS решит организовать турнир Мохаммеда Али в супертяжелом весе, то это было бы очень интересно. Это было бы очень интересно, но даже не знаю, возможно ли это.

Со времени когда я выиграл трофей Мохаммеда Али прошел почти год. Я хорошо помню момент, когда узнал, что турнир пройдет в тяжелом весе и что трофей будет называться в честь Величайшего и что все четыре пояса будут на кону. Я сразу же подумал, что это знак. Я был уверен, что мне нужно в нем участвовать и что Бог мне обязательно поможет. Я очень рад, что сделал это. Не думаю, что что-то сможет затмить этот турнир", - цитирует Али boxingnews24.com.

Напомним, что Усик отказался от пояса WBO по причине перехода в супертяжелый вес, а ранее WBC лишил боксера своего титула по той же причине.