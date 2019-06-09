Скачать
Воскресенье, 09.06.2019
Карпаты остаются в Премьер-лиге
Карпаты остаются в Премьер-лиге
Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
Украина - Сербия: обзор матча отбора на Евро-2020
Победительницей Ролан Гаррос впервые стала Барти
Победительницей Ролан Гаррос впервые стала Барти
Головкин - Роллс: где и когда смотреть бой
Головкин - Роллс: где и когда смотреть бой

Усик заинтересован в турнире WBSS среди супертяжеловесов

Усик заинтересован в турнире WBSS среди супертяжеловесов
06:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Александр Усик заговорил о Всемирной боксерской суперсерии в супертяжелом весе.

Чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Александр Усик выразил свое отношение к проведению Всемирной боксерской суперсерии в супертяжелом весе.

При этом, боксер отметил, что не представляет, возможен ли такой турнир.

"Если WBSS решит организовать турнир Мохаммеда Али в супертяжелом весе, то это было бы очень интересно. Это было бы очень интересно, но даже не знаю, возможно ли это.

Со времени когда я выиграл трофей Мохаммеда Али прошел почти год. Я хорошо помню момент, когда узнал, что турнир пройдет в тяжелом весе и что трофей будет называться в честь Величайшего и что все четыре пояса будут на кону. Я сразу же подумал, что это знак. Я был уверен, что мне нужно в нем участвовать и что Бог мне обязательно поможет. Я очень рад, что сделал это. Не думаю, что что-то сможет затмить этот турнир", - цитирует Али boxingnews24.com.

Напомним, что Усик отказался от пояса WBO по причине перехода в супертяжелый вес, а ранее WBC лишил боксера своего титула по той же причине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Усик, Новости бокса, Александр Усик, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский футбольный тренер умер прямо на футбольном поле
02 Боксер едва не умер после нокаута, врачи спасли его прямо в ринге (Видео)
03 Колос будет играть в Премьер-лиге
04 Сборная Турции сенсационно обыграла чемпионов мира сборную Франции
05 Болельщик Волыни выбежал на поле и бросил в арбитра стулом (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь