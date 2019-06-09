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Боксер едва не умер после нокаута, врачи спасли его прямо в ринге (Видео)

Боксер едва не умер после нокаута, врачи спасли его прямо в ринге (Видео)
01:59 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Боксёр едва не умер на ринге, потребовались реанимационные мероприятия.

7 июня в Икстапа Сиуатанехо (штат Герреро, Мексика) состоялся вечер профессионального бокса, в ходе которого прошёл поединок экс-претендента на титул чемпиона мира во втором наилегчайшем весе Фелипе Орукуты (36-6, 30 КО) и Джонатана Хавьера Родригеса (21-1, 15 КО).

Встреча завершилась досрочной победой Родригеса в десятом раунде. Практически сразу после завершения боя Орукута потерял сознание и едва не скончался. Врачи вынуждены были проводить реанимационные мероприятия непосредственно на ринге.

Фелипе был не в состоянии дышать самостоятельно, это стало следствием травм, полученных в бою. Впоследствии Орукута был госпитализирован. На данный момент его состоянии остаётся стабильным, сообщает The Sun.

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